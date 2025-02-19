Окружение Суджи приведет к разгрому группировки ВСУ в Курской области, предположил военный эксперт Алексей Леонков. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его мнению, сражение под Суджей станет решающим на этом направлении. Он добавил, что украинские солдаты окажутся в ловушке и будут полностью уничтожены.

Леонков подчеркнул, что сложившаяся в регионе ситуация является закономерным итогом «авантюры Киева».

Российские войска отразили две контратаки ВСУ под Курском

Ранее аналитик сообщил, что под Курском «утилизировано» уже столько украинских солдат, что их хватило бы на 17 механизированных либо танковых бригад.

По его оценке, утрата опытных, обученных бойцов под Курском привело к «оголению» позиций на всей линии боевого соприкосновения, достигающей порядка 2000 км в длину.