В ДНР предотвратили атаки дрона ВСУ на важный водонапорный узел

Система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" предотвратила удар украинского беспилотника по объекту критической инфраструктуры вблизи Макеевки в ДНР, сообщили в штабе обороны республики.

"Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехватила украинский ударный беспилотник, нацеленный на один из критически важных водонапорных узлов вблизи города Макеевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывотехники УФСБ России по региону с помощью мобильного робототехнического комплекса обезвредили боевую часть с тремя килограммами взрывчатого вещества. Были отключены органы управления дроном, а взрывоопасный предмет уничтожили накладным зарядом. Жертв и повреждений инфраструктуры нет.

Глава ДНР Денис Пушилин 12 февраля сообщил, что за прошлый год система "Купол Донбасса" предотвратила 25 тыс. атак украинских дронов.