США запустили баллистическую ракету Minuteman III

В США сегодня был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом со ссылкой на базу Космических сил США Ванденберг пишет ТАСС.

«Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена в рамках эксплуатационных испытаний», - говорится в заявлении.

Пуск был проведен с базы Ванденберг в штате Калифорния в 01:00 по тихоокеанскому времени (около 12:00 мск), уточнили в Космических силах США.

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Ранее США успешно провели электронный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В заявлении, выпущенном по этому поводу расположенной в штате Небраска авиабазой ВВС США Оффат, отмечалось, что он стал

«посланием нашим союзникам и противникам».