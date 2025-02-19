США запустили баллистическую ракету Minuteman III

В США сегодня был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом со ссылкой на базу Космических сил США Ванденберг пишет ТАСС.

США запустили баллистическую ракету Minuteman III
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«Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена в рамках эксплуатационных испытаний», - говорится в заявлении.

Пуск был проведен с базы Ванденберг в штате Калифорния в 01:00 по тихоокеанскому времени (около 12:00 мск), уточнили в Космических силах США.

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Ранее США успешно провели электронный тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В заявлении, выпущенном по этому поводу расположенной в штате Небраска авиабазой ВВС США Оффат, отмечалось, что он стал

«посланием нашим союзникам и противникам».

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