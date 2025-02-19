США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США осуществило испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг (штат Калифорния) Космических сил США.

Об этом говорится в заявлении на сайте базы.

"Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена в рамках эксплуатационных испытаний в 01:00 по тихоокеанскому времени 19 февраля (12:00 мск - прим. ТАСС)", - сообщается в заявлении.

Как ранее указало Командование глобальных ударов ВВС США, цель запуска - "продемонстрировать готовность ядерных сил США и гарантировать уверенность в поражающей способности и эффективности сил ядерного сдерживания страны". Как и предыдущие запуски, этот испытательный пуск должен проверить готовность и точность ракетных систем, отмечалось в сообщении командования.