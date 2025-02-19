В Британии сообщили об отказе США отправлять войска на Украину

США в рамках переговоров в Эр-Рияде согласились не отправлять свои войска на Украину, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

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«США в Саудовской Аравии согласились не отправлять силы по поддержанию мира на Украину», — поделился источник издания.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты помогли России выйти из якобы «изоляции», в которой она находилась. Таким образом он прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.