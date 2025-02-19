Литва передаст Украине военную помощь на €80 млн

Литовские власти подготовили новый пакет военной поддержки Украины на сумму €80 млн, сообщили в минобороны республики.

Об этом сообщает ТАСС.

«Подготовленный пакет включит то, что прежде всего необходимо украинским военным. Стоимость постепенно передаваемого в рамках первого пакета составляет €80 млн, или около половины нашей помощи 2025 года», — заявила представитель оборонного ведомства Литвы Аста Гальдикайте.

В пакет войдут средства ПВО, дроны и средства защиты от беспилотников, а также снаряды, снаряжение для солдат и военно-транспортная техника.

18 февраля Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В него вошли 56 бронемашин MRAP, ракеты малой и средней дальности, 300 ударных беспилотников HF-1. Также ВСУ получат от Германии снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, боеприпасы для ЗСУ Gepard, четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, 50 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и две тысячи — калибра 122 мм.