ВСУ нанесли массовый удар по российскому региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовую атаку на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Черемошное — Никольское Белгородского района беспилотник ударил по легковому автомобилю — транспортное средство повреждено. В Валуйском округе в поселке Уразово FPV-дрон сдетонировал при ударе о дорожное полотно — повреждены грузовой автомобиль и торговый объект», — написал он.

Еще одна атака БПЛА пришлась на село Репяховка. Повреждения получил фасад складского помещения, находящегося на территории сельхозпредприятия. Дрон также атаковал фермерское хозяйство в селе Зозули. Из-за нападения оказалась пробита крыша надворной постройки.

Помимо того, село Тишанка попало под обстрел. В результате прилета повреждения получила кровля частного дома. Во всех перечисленных случаях, по словам главы области, пострадавших нет.

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Ранее Минобороны сообщило, что за четыре часа над территорией России система противовоздушной обороны уничтожила 28 украинских беспилотников. Отмечается, что больше всего беспилотников было уничтожено над Краснодарским краем — система ПВО сбила 19 летательных аппаратов над этим регионом. Еще восемь БПЛА военные сбили над Азовским морем и один дрон над Белгородской областью.