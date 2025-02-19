Российские войска отразили две контратаки ВСУ под Курском

Российские военнослужащие отразили за сутки две контратаки в Курской области, потери Вооруженных сил Украины составили более 510 человек. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

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По данным военного ведомства, бои велись группировкой войск «Север» в районе населенных пунктов Казачья Локня, Малая Локня, Локня, Суджа, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Лебедевка, Махновка и Рубанщина.

«В ходе наступательных действий нанесено поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ. Отражены две контратаки противника», - пояснили в Минобороны России.

Потери украинской стороны «составили более 510 военнослужащих», также было уничтожено большое количество техники, в том числе танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, немецкая самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000». Уничтожены и три пункта управления БПЛА.

«Один военнослужащий Вооруженных сил Украины сдался в плен», - уточнили в Минобороны России.

17 февраля стало известно, что подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступления было освобождено село Свердликово. В результате чего вооруженные силы России взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск.