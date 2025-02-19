Появились кадры последствий мощного удара по инфраструктуре Одессы

Появились кадры последствий удара по украинской критической инфраструктуре в Одессе. Видео, которое появилось в украинских каналах, опубликовала Readovka.

Отмечается, что на записи запечатлена одна из подстанций, которая после удара вспыхнула.

«Жесть, как будто стремно туда идти», — сказала автор ролика.

Напомним, что о взрывах в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги вечером 18 февраля сообщали украинские СМИ. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что после ударов в большинстве домов пропали электричество, водоснабжение и отопление. Подробности о пораженных объектах он не раскрыл.

Серия взрывов прогремела в Одессе

Также взрывы минувшей ночью прогремели в Киеве — эту информацию подтвердил глава украинской столицы Виталий Кличко.