FT: Европа не может решать даже простые военные задачи без США

Армии стран Европейского союза (ЕС) не способны решать даже простые военные задачи без участия США.

В Британии заявили, что Европа не может провести ни одну военную операцию без США
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Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на министра иностранных дел одной из европейских стран.

«Без них (США. — «Газета.Ru») мы не можем провести ни одну сложную военную операцию или выполнить даже простые задачи», — сказал собеседник издания.

Чиновник в разговоре с FT заявил, что ЕС сильно зависит от США в вопросе поставок дальнобойных снарядов и других систем вооружения.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций.европейских делегаций. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

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