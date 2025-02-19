Армии стран Европейского союза (ЕС) не способны решать даже простые военные задачи без участия США.

Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на министра иностранных дел одной из европейских стран.

« Б е з н и х (США. — «Газета.Ru») мы не можем провести ни одну сложную военную операцию или выполнить даже простые задачи», — сказал собеседник издания.

Чиновник в разговоре с FT заявил, что ЕС сильно зависит от США в вопросе поставок дальнобойных снарядов и других систем вооружения.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций.европейских делегаций. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".