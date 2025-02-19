ВС России получили комплексы «Планшет-А»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставил Вооруженным силам (ВС) России комплексы управления огнем артиллерии «Планшет-А» в рамках контрактов 2024 года.

Об этом холдинг сообщил в Telegram.

« В 2 0 2 4 г о д у х о л д и н г с в о е в р е м е н н о в ы п о л н и л в с е о б я з а т е л ь с т в а п о и з д е л и ю в р а м к а х г о с у д а р с т в е н н о г о о б о р о н н о г о з а к а з а . " П л а н ш е т - А " п р е д н а з н а ч е н д л я о б е с п е ч е н и я а в т о м а т и з и р о в а н н о й п о д г о т о в к и с т р е л ь б ы и у п р а в л е н и я о г н е м , в ы п о л н е н и я о г н е в ы х з а д а ч в с е м и в и д а м и а р т с и с т е м » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В холдинге отметили, что разработчики получают положительные отзывы от военнослужащих о полученных комплексах. «Планшет-А» может работать совместно с различными средствами разведки, включая беспилотники. Это позволяет получать и обрабатывать данные в режиме реального времени. «Высокоточные комплексы» подчеркивают, что «Планшет-А» отличается высокой мобильностью, быстротой развертывания и повышенной автономностью работы.

В августе 2024 года стало известно, что холдинг «Росэлектроника» «Ростеха» по запросу заказчиков модернизировал и уменьшил комплекс управления артиллерийскими и минометными батареями. Изделие позволяет подготовить стрельбу по неплановой цели менее чем за 35 секунд.