Средствами ПВО был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того сбиты пять французских управляемых авиабомб Hammer, две американские управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также 123 беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

С начала спецоперации были уничтожены 654 самолета, 283 вертолета, 43895 беспилотников, 594 ЗРК, 21519 танков и других бронемашин, 1518 боевых машин РСЗО, 21838 орудий полевой артиллерии и минометов, 31815 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, в начале февраля истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины

Как отметил тогда председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов заявил, сбитый украинский Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.