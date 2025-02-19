ВС России поразили пункты дислокации наемников ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты дислокации наёмников ВСУ.
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах», — указывается в заявлении.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили места хранения и подготовки к запуску БПЛА ВСУ.