ВС России поразили пункты дислокации наемников ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункты дислокации наёмников ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

« Н а н е с е н о п о р а ж е н и е и н ф р а с т р у к т у р е в о е н н ы х а э р о д р о м о в , о б ъ е к т а м э н е р г е т и к и , о б е с п е ч и в а ю щ и м р а б о т у в о е н н о - п р о м ы ш л е н н о г о к о м п л е к с а Украины, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах», — указывается в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили места хранения и подготовки к запуску БПЛА ВСУ.