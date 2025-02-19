В России начали испытания самолетов УТС-800

Первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800 начали проходить испытания.

Об этом официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета) сообщил РИА Новости.

«Переданные в конце 2024 года Министерству обороны России два учебно-тренировочных самолета УТС-800 приступили к программе испытаний. Первый борт УТС-800 также продолжает летные испытания. Проведенные полеты показали правильность принятых основных технических и эргономических решений», — сказал собеседник агентства.

По оценке летчиков, испытывающих машину, УТС-800 отличается устойчивостью и легкостью в управлении. Благодаря этому самолет может прощать ошибки в пилотировании. Согласно заключению пилотов, новый самолет пригоден для летчиков низкой квалификации.

Представитель УЗГА отметил, что в ходе испытаний подтвердили основные характеристики самолета, включая посадочную скорость и скорость отрыва. Также у самолета хороший обзор, несмотря на расположение двигателя в передней части, высокая скороподъемность и большая тяговооруженность.

В декабре 2024 года стало известно, что Минобороны передали первые серийные УТС-800. Использование УТС-800 с турбовинтовым двигателем в программе обучения пилотов снизит стоимость подготовки курсантов и повысит ее эффективность.