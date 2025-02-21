Минобороны получит в 2025 году несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800

Минобороны России получит в 2025 году ещё несколько учебно-тренировочных самолётов УТС-800.

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Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил на международной выставке вооружений IDEX 2025 официальный представитель Уральского завода гражданской авиации.

При этом он добавил, что в 2024 году два самолёта были переданы заказчику.

«В 2025 году необходимо передать ещё несколько бортов, но в начале года говорить об этом рано. Для ускорения испытаний к процессу подключается большее количество машин. Первые самолёты, которые проходят испытания, скорее всего, будут использоваться для подготовки инструкторов», — передаёт агентство.

Ранее в России приступили к сборке первых учебно-тренировочных самолётов Як-130М, которые могут выполнять боевые задачи лёгкого штурмовика. Первые три из них уже находятся на этапе сборки на авиазаводе в Иркутске.