В Бельгии допустили отправку военных на Украину

Глава минобороны Бельгии Тео Франкен допустил отправку военных страны на Украину при соблюдении определенных условий.

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Его слова приводит Financial Times.

« М и н и с т р о б о р о н ы Бельгии... заявил, что открыт для отправки своих войск на Украину - при определенных условиях», — пишет издание.

Отправка войск для поддержания порядка в регионе возможна только после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Как отметил Франкен, Бельгия не сможет предоставить тысячи солдат, однако Брюссель всегда помогает своим союзникам.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

В свою очередь в Польше высказались против отправки своих войск на Украину.