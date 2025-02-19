Российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харьковской области

Российские войска нанесли серию ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу в нескольких городах Харьковской области.

Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

« У д а р ы б ы л и н а н е с е н ы в Купянске, Золочеве и самом Харькове», — рассказал каналу один из местных жителей.

По его словам, целью атаки стали места размещения и инфраструктура украинской армии. Отмечается, что удары были нанесены при помощи беспилотников.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по крупному скоплению техники ВСУ в Сумской области Украины. В результате было уничтожено около 30 бойцов ВСУ и 18 единиц техники.