Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Средства противовоздушной обороны предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 10:00 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось о поражении девяти беспилотников ВСУ в ночь на 19 февраля. Три из них перехватили в Брянской области, один — в Татарстане, один — в Тульской области и четыре — над акваторией Черного моря.

Кроме того, минувшей ночью Украина атаковала НПЗ в Самарской области. Предварительно, никто не пострадал. Последствия действий ВСУ попали на видео. На кадрах, снятых местными жителями, видно очаг возгорания, полыхающий на горизонте.