Дезертира из ВСУ вновь забрали в армию и отправили в Курскую область

Взятый в плен украинский военный Михаил Проць рассказал, что был мобилизован в 2022 году, но самовольно покинул часть и скрывался два года, пока его снова не поймали и не отправили в Курскую область.
Видео допроса предоставлено Минобороны РФ.
"Последнее официальное место работы - Одесский авиационный завод. В марте 2022 года меня мобилизовали, направили в 28-ю часть. Находился под Херсоном, готовил оборонительные позиции. В конце 2022 года ушел в отпуск и не вернулся, дезертир по факту. Почти 2 года скрывался дома, жил на те средства, что были, потом недалеко от себя устроился на неофициальные работы. В октябре 2024 года шел домой к родителям, меня поймала полиция и отправили меня в ТЦК и распределили в 25-й ОШБ. Должность стрелок", - рассказал Проць.
Он добавил, что их перебросили в Курскую область в район села Гуево, где Проць попал в плен. Он вместе с товарищами спрятался в блиндаже от артиллерийского обстрела, а когда обстрел закончился, к укрытию уже приблизились российские военнослужащие, которые вступили с украинскими военными в стрелковый бой, а потом закидали их гранатами, ранив двоих. После этого россияне взяли в плен Проца и его сослуживцев.