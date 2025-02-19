Министерство обороны России опубликовал видео освобождения Свердликово в Курской области.

На кадрах зафиксированы отдельные моменты боёв за населённый пункт и видеосвидетельства уничтожения сил и техники украинских боевиков.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные освободили населённый пункт Свердликово в Курской области.

В ведомстве отметили, что ВС России взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск при освобождении Свердликово.