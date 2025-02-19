ВС РФ взяли под контроль важную дорогу в Курской области
Вооруженные силы России, освободив Свердликово в Курской области, взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет ТАСС.
17 февраля стало известно, что подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступления было освобождено село Свердликово. Также ВС РФ нанесли поражение силам танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Благодаря освобождению Свердликово, российским военным удалось взять по контроль дорогу.
«На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа - Рыльск», - пояснили в российском военном ведомстве.
Село Свердликово расположено практически у границы, в десяти километрах к северо-западу от Суджи. Через него проходит автодорога регионального значения, напоминает «Российская газета».
Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции.