Вооруженные силы России, освободив Свердликово в Курской области, взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет ТАСС.

17 февраля стало известно, что подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступления было освобождено село Свердликово. Также ВС РФ нанесли поражение силам танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Благодаря освобождению Свердликово, российским военным удалось взять по контроль дорогу.

« Н а н а ч а л ь н о м э т а п е т у л ь с к и е д е с а н т н и к и , и с п о л ь з у я р е з у л ь т а т ы о г н е в о г о п о р а ж е н и я а в и а ц и е й , а р т и л л е р и е й и Б П Л А , п р о в о д я ш т у р м о в ы е д е й с т в и я , з а х в а т и л и с е в е р н у ю ч а с т ь н а с е л е н н о г о п у н к т а С в е р д л и к о в о и в з я л и п о д к о н т р о л ь д о р о г у С у д ж а - Р ы л ь с к » , - п о я с н и л и в р о с с и й с к о м в о е н н о м в е д о м с т в е .

Село Свердликово расположено практически у границы, в десяти километрах к северо-западу от Суджи. Через него проходит автодорога регионального значения, напоминает «Российская газета».

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции.