ВС РФ установили контроль над дорогой Суджа — Рыльск в Курской области
Российские военные установили контроль над дорогой Суджа — Рыльск в Курской области. Это произошло после освобождения населенного пункта Свердликово. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск», — говорится в сообщении Минобороны.
Там добавили, что это стало возможным после полного вытеснения украинских сил из Свердликово.
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ВС РФ 17 февраля освободили Свердликово в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале, уточнив, что в операции участвовали бойцы группировки «Север». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что выносливость российских солдат в боях с украинскими войсками заслуживает высшей оценки.