Российские военные установили контроль над дорогой Суджа — Рыльск в Курской области. Это произошло после освобождения населенного пункта Свердликово. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

« В з я л и п о д к о н т р о л ь д о р о г у Суджа — Рыльск», — говорится в сообщении Минобороны.

Там добавили, что это стало возможным после полного вытеснения украинских сил из Свердликово.

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ВС РФ 17 февраля освободили Свердликово в Курской области. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале, уточнив, что в операции участвовали бойцы группировки «Север». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что выносливость российских солдат в боях с украинскими войсками заслуживает высшей оценки.