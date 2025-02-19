Маск назвал бессмысленным покрытие США расходов на оборону Европы

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск задался вопросом, от кого надо защищаться Европе.

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Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

« П о д о ж д и т е , п о ч е м у а м е р и к а н с к и е н а л о г о п л а т е л ь щ и к и п о к р ы в а ю т 2 / 3 р а с х о д о в н а о б о р о н у Е в р о п ы ? ( . . . ) О б о р о н ы о т к о г о ? » — н а п и с а л о н .

По словам бизнесмена, это не имеет смысла.

Уточняется, что таким образом Маск ответил на пост пользователя, который написал, что США тратят 3,5 процента своего ВВП на НАТО.

Ранее Маск призвал посадить в тюрьму создателей мифа о связях американского лидера Дональда Трампа с Россией. Он отметил, что люди верят в мифы о России, поскольку не видят контраргументов.