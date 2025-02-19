В Курском приграничье продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых группировка «Север» выдавливает оккупантов с русской земли, перемалывая элитные пiдроздiли, ССОшников и бусифицированных «мобиков», заодно сжигая в промышленных масштабах натовскую военную технику.

После того, как был освобожден населенный пункт Свердликово, враг откатился к ближайшим лесополосам, где выстраивает новую линию обороны и наращивает живую силу, видимо, для очередного суицидального «контрнаступа».

«На данный момент российские войска находятся менее чем в 8 км от трассы 38К-004, по которой ведется снабжение группировки ВСУ в Курской области. Поэтому целью ВСУ остается поддержание устойчивости фронта и предотвращение перерезания единственного маршрута снабжения своих подразделений», - комментирует тг-канал «Рыбарь».

С мест подтверждается информация о продвижении «северян» в районе Гуева - с противоположной от Свердликова стороны зоны вторжения. Само село находится в низине, поэтому имеет невысокое военное значение. Но чуть севернее него пролегает по гряде дорога ЗВН-609, причем перепад высот достигает 50-70 метров. Поскольку оккупанты в своей обороне опираются на две реки Локня и Суджа, которые используются как естественные преграды, то значение этого локального сражения трудно переоценить.

Судя по всему, перед нашими бойцами стоит задача перерезать этот маршрут снабжения ВСУ, после чего село, да и вся зона вторжения достаточно быстро станут «дотационными» для врага.

Еще одной горячей точкой является Куриловка, которая, как и Гуево, находится на правом берегу Суджи. Именно поэтому противник буквально зубами вцепился за оба населенных пункта. В первый, однако, «северяне» смогли ворваться и даже закрепиться. «За сутки в этом районе ВСУ четыре раза пытались контратаковать, но все атаки были отбиты. В самой Куриловке наши бойцы, как сообщают, освободили несколько кварталов», - в частности, пишет политик Олег Царев.

По его словам, «потихоньку вырисовываются контуры перспективного окружения группировки противника, но у ВСУ на данном этапе еще есть пут для маневрирования и переброски резервов»

Чтобы не допустить обрушения обороны, Сырский продолжает перебрасывать в междуречье очередных смертников, в том числе из числа так называемых «бусифированых» громадян. За прошедшие сутки в «поход на Курск» отправили очередную сотню оккупантов.

Доехали далеко не все «херои». Оператор FPV-дрона применил оптоволоконный дрон-камикадзе по микроавтобусу с укровояками, уничтожив еще в Сумской области и транспорт, и его пассажиров. «Князь Вандал Новгородский» влетел прямо в открытую дверь, и камера на БПЛА успела запечатлеть полные ужаса лица боевиков Зеленского.

Удачно закончилась русская охота и на САУ «Краб». Барражирующий боеприпас «Ланцет» попал точно в цель. Теперь польская самоходка больше не будет стрелять по нашей земле, а ее экипаж дружно записался в «потеряшки» после детонации боекомплекта.

А вот еще один пример их жизни российских дроноводов: «В Курском приграничье оператором FPV-дрона ГВ «Север» была обнаружена группа украинских фашистов, пытавшаяся «реанимировать» танк Т-72. Дроном-камикадзе было совершено точное попадание по цели.

Отметим, что на Украине уже практически не осталось танков советского производства - сегодня наши воины уничтожают остатки западных поставок. В частности, Т-72 различных модификаций передавали ВСУ из Польши, Чехии и даже Македонии», - поясняет «Северный ветер».

В Сети также появились кадры уничтожения ББМ, спрятанной в подворотне и защищенной сеткой от удара БПЛА. Расчет FPV-дрона, обнаружившего непрошенного гостя, вызвал на подмогу еще одного «Князя Вандала». Первый порвал рабицу, а второй не мешкая сжег «Хамви».

К слову, Сергей Згурец из заблокированного в нашей стране паблика Defense Express выдал страшную военную тайну. Только в последние три месяца Пентагон передал ВСУ 5000 (!) американских бронированных внедорожников «Хамви» в различных конфигурациях, из которых 1000 передана группировке «Пiвнiч» для «наступа последней надежды».

Выживают только те оккупанты, которые вовремя поднимают руки. Один из них со знаменитой русской фамилией Ульянов сдался недавно российским штурмовикам, которые молниеносно захватили его позицию. Теперь он призывает своих бывших побратимов трезво смотреть на вещи: «Не включайте фантазёра или Рэмбо. Лучше подумайте о своей жизни», - советует он.

Конечно, лучше совсем не служить в военной организации под названием «Збройні Сили України», потому что попасть в русский плен в Суджанском районе сродни выигрышу в лотерею на миллион. Правда, от беспредельщиков-людоловов спрятаться в незалежной тот еще квест. Наши бойцы это знают и надеются, что однажды «представитель другого народа», который угробил Украину, тоже окажется на передовой - в порядке назидания европейским и американским русофобам.

«Представляю эту эпическую бусификацию, - пишет «Аид» из СпН «Ахмат». - Идёт себе Зеленский по Банковой, а тут сзади автобус… Получает ногой в «чердак», и в Курскую область. Доказывай потом, что ты президент. ТЦК плевать, для них - ты ухилянт».

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