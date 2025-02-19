Пленный военный ВСУ рассказал о массовых побегах мобилизованных
Взятый в плен украинский боевик Карл Добож рассказал, что мобилизованные в ряды ВСУ люди массово сбегают с полигонов и позиций.
Как он рассказал ТАСС, его схватили сотрудники ТЦК и отправили на медкомиссию. Несмотря на больную спину и проблемы со зрением его признали годным и отправили на обучение в Ужгород.
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«Нас обучали какие-то молодые курсанты, которые сами не понимали в этом ничего. Там было нас приблизительно 180 человек. Большинство сбежало оттуда», — поделился пленный.
В августе 2024 года, по его словам, его с другими солдатами посадили в автобус и отвезли в район Купянска.
«Нас привезли ночью, я услышал от сопровождающего, что сбежали ещё восемь человек», — рассказал он.
Он отметил, что после его отвели на позицию, где вместо двух недель, он провёл четыре месяца.
Ранее пленный украинский военнослужащий Никита Ульянов признался, что подписал контракт с ВСУ, чтобы подзаработать.