Взятый в плен украинский боевик Карл Добож рассказал, что мобилизованные в ряды ВСУ люди массово сбегают с полигонов и позиций.

Как он рассказал ТАСС, его схватили сотрудники ТЦК и отправили на медкомиссию. Несмотря на больную спину и проблемы со зрением его признали годным и отправили на обучение в Ужгород.

Стало известно о переброске командованием ВСУ под Суджу мобилизованных украинцев

«Нас обучали какие-то молодые курсанты, которые сами не понимали в этом ничего. Там было нас приблизительно 180 человек. Большинство сбежало оттуда», — поделился пленный.

В августе 2024 года, по его словам, его с другими солдатами посадили в автобус и отвезли в район Купянска.

« Н а с п р и в е з л и н о ч ь ю , я у с л ы ш а л о т с о п р о в о ж д а ю щ е г о , ч т о с б е ж а л и е щ ё в о с е м ь ч е л о в е к » , — р а с с к а з а л о н .

Он отметил, что после его отвели на позицию, где вместо двух недель, он провёл четыре месяца.

Ранее пленный украинский военнослужащий Никита Ульянов признался, что подписал контракт с ВСУ, чтобы подзаработать.