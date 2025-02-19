Пленный военный ВСУ рассказал о массовых побегах мобилизованных

Взятый в плен украинский боевик Карл Добож рассказал, что мобилизованные в ряды ВСУ люди массово сбегают с полигонов и позиций.

Пленный военный ВСУ рассказал о массовых побегах мобилизованных
© ТАСС

Как он рассказал ТАСС, его схватили сотрудники ТЦК и отправили на медкомиссию. Несмотря на больную спину и проблемы со зрением его признали годным и отправили на обучение в Ужгород.

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«Нас обучали какие-то молодые курсанты, которые сами не понимали в этом ничего. Там было нас приблизительно 180 человек. Большинство сбежало оттуда», — поделился пленный.

В августе 2024 года, по его словам, его с другими солдатами посадили в автобус и отвезли в район Купянска.

«Нас привезли ночью, я услышал от сопровождающего, что сбежали ещё восемь человек», рассказал он.

Он отметил, что после его отвели на позицию, где вместо двух недель, он провёл четыре месяца.

Ранее пленный украинский военнослужащий Никита Ульянов признался, что подписал контракт с ВСУ, чтобы подзаработать.

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