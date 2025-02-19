Российские военные подразделения группировки войск "Север" захватили подвал на территории Курской области, где бойцы украинской армии удерживали мирных жителей. Об этом в интервью Минобороны РФ рассказал российский разведчик с позывным Гера, передает ТАСС.

" В э т о м п о д в а л е , к о г д а м ы е г о в з я л и , н а х о д и л и с ь и х [ В С У ] р а ц и и , т е л е ф о н ы , л и ч н ы е п р и н а д л е ж н о с т и . З д е с ь с и д е л а а р т и л л е р и я - т а м с т о я л м и н о м е т " , - з а я в и л о н .

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По словам разведчика, украинские военнослужащие запугивали мирных жителей гранатами. Он добавил, что куряне готовили для солдат еду, чтобы выжить. Солдат отметил, что взять курское село сразу не вышло, потому что бойцы "прикрывались" мирным населением, а военнослужащие ВС РФ боялись навредить людям и "действовали по обстановке".

Кроме того, на территории села была найдена лодка, на которой солдаты ВСУ форсировали реку. Также были обнаружены газовый баллон, плитка, патроны, антидроновые одеяла и батареи для FPV-дронов. До этого стало известно, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, закрепившись в селе Свердликово Курской области, выбили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нескольких опорных пунктов в лесополосах восточнее населенного пункта и продвинулись в направлении города Суджи.