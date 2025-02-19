В Польше исключили отправку военных на Украину

Польша не отправит своих военных на Украину.

Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

« М ы н е п л а н и р у е м н а п р а в л я т ь ( в о й с к а н а Украину — «Газета.Ru»). Я говорю это прямо. У нас есть другие задания. <...> Польша твердо говорит, что не пошлет», — сказал он.

Косиняк-Камыш напомнил, что у Польши уже есть свои контингенты в Литве и Румынии.

Накануне глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Дариуш Луковский заявил, что в настоящий момент Варшава не собирается отправлять своих военных на Украину, однако не исключает этого в будущем. По его словам, на Польшу могут оказывать «сильное давление», чтобы заставить ее участвовать в миротворческой миссии.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.