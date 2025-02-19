Группировка "Запад" уничтожила 23 пункта управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ

Западная группировка войск за сутки уничтожила 23 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), станцию спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

" В х о д е к о н т р б а т а р е й н о й б о р ь б ы а р т и л л е р и й с к и м и п о д р а з д е л е н и я м и и о п е р а т о р а м и б а р р а ж и р у ю щ и х б о е п р и п а с о в у н и ч т о ж е н ы 5 о р у д и й п о л е в о й а р т и л л е р и и , б о е в а я м а ш и н а Р С З О " Г р а д " и 7 м и н о м е т н ы х р а с ч е т о в . Т а к ж е у н и ч т о ж е н ы с т а н ц и я р а д и о э л е к т р о н н о й б о р ь б ы " К в е р т у с " , 2 3 п у н к т а у п р а в л е н и я Б П Л А , с т а н ц и я с п у т н и к о в о й с в я з и S t a r l i n k и п о л е в о й с к л а д б о е п р и п а с о в " , - с к а з а л Б и г м а .

Кроме того, по его данным, расчетами противовоздушной обороны уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа.