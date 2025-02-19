Группировка "Запад" уничтожила 23 пункта управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ

Западная группировка войск за сутки уничтожила 23 пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), станцию спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены 5 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град" и 7 минометных расчетов. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус", 23 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов", - сказал Бигма.
Кроме того, по его данным, расчетами противовоздушной обороны уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа.