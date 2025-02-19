Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют все вооружение, поставленное странами НАТО, чтобы заставить жителей на левом берегу Днепра покинуть свою родину. Об этом заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

" П р о т и в н и к с т а р а е т с я л ю б ы м и м е т о д а м и и в с е м и д о с т у п н ы м и е м у б о е к о м п л е к т а м и , к о т о р ы е п р е д о с т а в л я ю т с е й ч а с п о к а е щ е н а т о в с к и е с т р а н ы , н а н е с т и у р о н м и р н ы м ж и т е л я м . И в о т э т и в с е у д а р ы п о т р а н с ф о р м а т о р н ы м п о д с т а н ц и я м , п о з а п р а в о ч н ы м с т а н ц и я м - в ч е р а п о г и б о п е р а т о р в Каховке, несколько человек ранены - по объектам коммунальной инфраструктуры, они явно нацелены на то, чтобы посеять у людей, если даже не панику, наши люди уже свыклись с тем, что происходит, то нежелание жить на своей родной земле", - сказал он.

По его словам, российские военнослужащие, которые защищают мирное население, продолжают нести свою службу и выполнять задачи спецоперации. "Сейчас и моральный, и технический перевес на стороне Вооруженных сил России", - подчеркнул губернатор.

Сальдо добавил, что жители подконтрольного Киеву Херсона часто слышат иностранную речь. Он отметил, что под давлением иностранных инструкторов украинские военные предпринимают попытки высадки на левом берегу Днепра, однако все они пресекаются силами РФ.