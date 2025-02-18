Ганчев: ВС РФ приближаются к Купянску с разных сторон

Российские войска приближаются к Купянску Харьковской области, давят Вооруженные силы Украины (ВСУ) с разных сторон. Украинские войска в городе скоро могут оказаться в окружении, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Во вторник украинские СМИ называли ситуацию "очень сложной" для ВСУ в связи с тем, что ВС РФ якобы вплотную подошли к Купянску Харьковской области.

" М ы п о с т е п е н н о п р и б л и ж а е м с я к Купянску с разных сторон. Наше движение в районе Двуречной в целом расширяет пути для развития дальнейших наступательных действий по разным направлениям. А что касается Купянска, то здесь ситуация для укравояк в скором времени может обернуться окружением. Наша армия давит их со всех сторон", - сказал Ганчев.

В Минобороны 28 января сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" освободили Двуречную. Ганчев пояснял ТАСС, что это первый крупный населенный пункт под контролем российских войск на правом берегу Оскола - реки, на которой стоит Купянск.

По его словам, со взятием поселка у российских бойцов появился плацдарм для продвижения в сторону Волчанского района. В понедельник, 17 февраля, Ганчев сообщал, что ВС РФ расширили плацдарм севернее Двуречной.