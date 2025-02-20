В Кремле считают неприемлемым размещение военных НАТО на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о возможности отправки военных НАТО на Украину. Российская сторона это категорически отвергает.

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"Размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины не может для нас быть приемлемым", - подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что позицию России об этом уже высказывал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Власти РФ, по его словам, внимательно отслеживают сообщения на эту тему - иногда официальные заявления европейских политиков, оценил Песков, противоречат друг другу. Однако в целом, по его словам, это вызывает обеспокоенность российской стороны.

"Потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном, эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украину", - уточнил Песков.

Отметим, что "эвентуальный" - это возможный при благоприятных обстоятельствах.

Представитель Кремля обратил внимание на важность этой темы с точки зрения безопасности России.

О том, что Великобритания готова отправить на Украину свои вооруженные силы для контроля за соблюдением мирного соглашения, Кир Стармер ранее заявил в интервью. Он сообщил о намерении королевства внести "вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, направив в случае необходимости наши собственные войска". Стармер выразил готовность представить президенту США Дональду Трампу план развертывания на Украине миротворческого контингента из европейских стран в количестве до 30 тыс. человек.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с оценкой, что Украине потребуется порядка 100 тысяч западных миротворцев в целях контроля над линией разграничения.

В целом ввод на украинскую территорию западных миротворцев обсуждается не впервые. Еще в 2022 году о такой идее негативно отозвался глава российского МИД: он предупредил, что данный сценарий может привести к прямому столкновению НАТО с Россией. В конце прошлого года Сергей Лавров тоже говорил, что РФ отрицательно относится к теме ввода "британских и европейских миротворческих сил".