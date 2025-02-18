Макрон высказался об отправке французских войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что никогда не объявлял о планах по отправке на Украину французских солдат. Об этом пишет La Depeche.

Журналисты отметили, что глава страны после «мини-саммита» ряда европейских государств провел масштабную пресс-конференцию.

« Я н и к о г д а н е о б ъ я в л я л о н а п р а в л е н и и н а Украину войск из Франции. Париж не ведет подготовку к отправке войск», — подчеркнул Макрон.

По его мнению, простое прекращение огня не позволит завершить конфликт. Требуется приложить усилия к тому, чтобы попытаться добиться мира, прочного и длительного мира.

Глава МИД Франции высказался об отправке войск на Украину

Макрон уточнил, что Киев должен присутствовать во всех дискуссиях, которые затрагивают Украину.

Напомним, что в марте 2024 года президент Франции сообщил, что республика не воюет с российским народом и пока не собирается отправлять войска на Украину. Вместе с тем, добавил он, необходимо обсуждать разные варианты помощи Киеву.