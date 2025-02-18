Макрон высказался об отправке французских войск на Украину

Франция не намерена отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французской региональной прессе, опубликованном в газете La Depeche.

" Я н и к о г д а н е о б ъ я в л я л о н а п р а в л е н и и н а Украину войск из Франции, - сказал Макрон. - Франция не ведет подготовку к отправке войск".

17 февраля Макрон пригласил на неформальную встречу в Париже лидеров Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также Великобритании, не входящей в состав Евросоюза. Наряду с делегатами этих стран на встречу приглашены председатели Еврокомиссии и Евросовета, а также генеральный секретарь НАТО. Перед началом встречи в Елисейском дворце сообщили, что на встрече должны быть, в частности, рассмотрены "гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине".

Глава МИД Франции высказался об отправке войск на Украину

Переговоры продлились около трех часов и завершились без совместного заявления. По данным СМИ, между участниками встречи возникли разногласия по вопросу отправки военных на Украину. Покинувший это мероприятие первым канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с журналистами признал, что дальнейшее финансирование помощи Украине упирается в проблему дефицита бюджетов европейских стран. По его словам, дальнейшая поддержка Киева без ущерба собственной промышленности и социальной сфере стран ЕС возможна только при организации отдельного финансирования.