Евросоюз готовит пакет помощи ВСУ на €6 млрд

Евросоюз готовит пакет военной помощи Украине на сумму не менее €6 млрд на фоне начала переговоров между Россией и США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, Брюссель желает укрепить стратегические позиции Киева на начальном этапе переговоров с Россией под эгидой США.

В пакет помощи могут войти системы ПВО и 1,5 млн артиллерийских снарядов, предположительно он будет представлен в преддверии визита делегации от Еврокомиссии в Киев 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует разработать новый крупный пакет мер по поддержке собственной обороны и военной помощи Украине на фоне того, что США собираются сокращать подобные расходы.