Украинская армия понесла бессмысленные потери в селе Улаклы (ДНР), которое окружили бойцы армии России. Об этом в соцсетях написал военный ВСУ с позывным Мучной.

« Р е з е р в н ы е г р у п п ы н е с м о г л и р е ш и т ь с и т у а ц и ю , н а о б о р о т , е ё у с л о ж н и л и и п р и в е л и к п о т е р я м , к о т о р ы е т а м , п о с у т и , н е д о л ж н ы б ы л и п р о и з о й т и » , — з а я в и л б о е в и к .

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что любые действия украинских военных на Купянском направлении приводят ВСУ к огромным потерям.