Боец ВСУ: Украина понесла бессмысленные потери в селе Улаклы в ДНР
Украинская армия понесла бессмысленные потери в селе Улаклы (ДНР), которое окружили бойцы армии России. Об этом в соцсетях написал военный ВСУ с позывным Мучной.
«Резервные группы не смогли решить ситуацию, наоборот, её усложнили и привели к потерям, которые там, по сути, не должны были произойти», — заявил боевик.
Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что любые действия украинских военных на Купянском направлении приводят ВСУ к огромным потерям.