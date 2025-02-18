В ФРГ заподозрили диверсию на корабле ВМС

Прокуратура города Росток в Германии сообщила, что на верфи Tamsen могла произойти диверсия на минно-искательном корабле Военно-морских сил (ВМС) ФРГ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщает источник, во время нахождения корабля на верфи за внешними люками корабля обнаружили перерезанные кабельные жгуты. При этом эксперты считают, что находка не является следствием кражи кабелей. По подозрению в диверсии в отношении оборонных средств начали расследование — подробности произошедшего не разглашаются в интересах следствия.

Отметим, что ранее прокуратура Германии также начала расследование по похожему случаю — потенциальной диверсии на корвете ВМС ФРГ Emden. Неполадки появились еще до первого спуска корабля на воду — в двигатель судна засыпали несколько десятков килограммов металлической стружки.