Владельцы крупнейшего налогоплательщика в Крыму финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) и террористические акты. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

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Глава парламента уточнил, что речь идет о пивобезалкогольном комбинате «Крым». По его словам, в настоящее время собственники предприятия «прячутся за границей».

« С п е ц с л у ж б ы в с е т щ а т е л ь н о п р о в е р я л и , ч т о б ы н е б ы л о о ш и б к и . . . Н и к а к о й к о м п е н с а ц и и [ с о б с т в е н н и к а м ] н е п р е д у с м о т р е н о , т а к к а к э т о н а ц и о н а л и з а ц и я с о б с т в е н н о с т и в р а г о в Р о с с и и » , — с к а з а л К о н с т а н т и н о в .

Политик добавил, что комбинат имеет важное значение для региона. В связи с этим, на предприятии уже работает временная администрация.

13 февраля Константинов заявил, что в Крыму национализируют новый пакет имущества украинских олигархов. По его словам, государственный совет полуострова в ближайшее время примет соответствующее решение.