Глава Минобороны Британии объявил о самой масштабной за полвека реформе армии
Великобритании необходимо перевооружить свои вооруженные силы, заявил глава минобороны королевства Джон Хили.
Кроме того, по его словам, в самом ведомстве нужно провести серьезные преобразования, включая упразднение дублирующих друг друга должностей.
Ответственными за реформы, по планам Хили, станут начальник штаба обороны вооруженных сил страны адмирал Тони Радакин, замминистра обороны, заведующий бюджетом ведомства, а также новый директор по вопросам национального вооружения.
"Они будут нести ответственность за исполнение бюджета в размере 20 миллиарда фунтов (25,2 миллиарда долларов), предназначенного для наполнения и поддержания национальных арсеналов", - передает ТАСС слова Хили.
По прогнозу министра, реформа минобороны королевства станет самой масштабной за последние полвека.