Украина атаковала Россию во время переговоров в Эр-Рияде

Средства противовоздушной обороны предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 12:25 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

ВС России уничтожили танк ВСУ Leopard в Курской области

ВСУ предприняли попытку атаки во время переговоров делегаций России и США, проходящих в Эр-Рияде Саудовской Аравии.