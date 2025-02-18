Погибший на СВО племянник стилиста Зверева собирался ехать домой

Сын сестры модельера Сергея Зверева погиб при исполнении воинского долга. Андрея со дня на день ждали дома родные, но 13 февраля он погиб вместе с сослуживцем, сообщает "СтарХит".

© Российская Газета

По словам Зверева, племянник уже подписал рапорт и купил билет, но ему предложили "сходить на несколько дней на позицию" еще раз перед отпуском.

В последний раз он говорил с матерью 8 февраля и сообщил, что 14 февраля вернется, после чего сразу отправится домой. Из четырех военнослужащих выжили лишь двое.

Офицер ВСУ узнал свое местонахождение только после попадания в плен

" Н и ч е г о н е п р е д в е щ а л о б е д ы . А 1 3 ч и с л а с л у ч и л а с ь т р а г е д и я . О т р а г е д и и р а с с к а з а л и е г о с о с л у ж и в ц ы - о н и с о о б щ и л и с е с т р е . А п о т о м у ж е и я у з н а л " , - р а с с к а з а л а р т и с т .

Шоумен поделился переживаниями за сестру и воспоминаниями о племяннике.