Погибший на СВО племянник стилиста Зверева собирался ехать домой

Погибший на СВО племянник стилиста Сергея Зверева собирался ехать домой
Сын сестры модельера Сергея Зверева погиб при исполнении воинского долга. Андрея со дня на день ждали дома родные, но 13 февраля он погиб вместе с сослуживцем, сообщает "СтарХит".
По словам Зверева, племянник уже подписал рапорт и купил билет, но ему предложили "сходить на несколько дней на позицию" еще раз перед отпуском.
В последний раз он говорил с матерью 8 февраля и сообщил, что 14 февраля вернется, после чего сразу отправится домой. Из четырех военнослужащих выжили лишь двое.
Офицер ВСУ узнал свое местонахождение только после попадания в плен
"Ничего не предвещало беды. А 13 числа случилась трагедия. О трагедии рассказали его сослуживцы - они сообщили сестре. А потом уже и я узнал", - рассказал артист.
Шоумен поделился переживаниями за сестру и воспоминаниями о племяннике.
"Постоянно звонил домой маме. Он даже семью еще не успел завести. Мы все ждали, когда он женится. Его мама очень хотела внуков", - рассказал Сергей Зверев.