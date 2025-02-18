В Минобороны создали новую систему внедрения инноваций "Воентех"

Новая система ускоренного внедрения инноваций, получившая название "Воентех", создана в Минобороны России. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

" Н о в ы й п р о е к т п о л у ч и л н а з в а н и е " В о е н т е х " ( " В о е н н а я т е х н о л о г и ч е с к а я и н и ц и а т и в а " ) . П р о е к т я в л я е т с я т р а н с ф о р м а ц и е й д е й с т в у ю щ е г о т е х с о в е т а п о д э г и д о й М и н о б о р о н ы Р о с с и и и Н а р о д н о г о ф р о н т а , к о т о р ы й с т а л э ф ф е к т и в н ы м и н с т р у м е н т о м д л я у с к о р е н н о г о в н е д р е н и я б ы с т р ы х и н н о в а ц и й в и н т е р е с а х с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и " , - с о о б щ и л и в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что для расширения полномочий и функциональных возможностей системы формируются группы боевой апробации, которые совместно с подразделениями Вооруженных сил России и представителями промышленности будут проводить испытания образцов в реальных боевых условиях, а также изучать и внедрять созданные на местах инициативные технические наработки.

В Минобороны РФ также сообщили, что одной из ключевых задач "Воентеха" является обучение специалистов и внедрение новых изделий в войска.

" С о з д а н н а я с т р у к т у р а п р е д п о л а г а е т к а ч е с т в е н н о н о в у ю и р а з в е т в л е н н у ю с и с т е м у в з а и м о д е й с т в и я с г р а ж д а н с к и м н а у ч н ы м с о о б щ е с т в о м , п р о и з в о д с т в е н н ы м и л а б о р а т о р и я м и , р а с п о л о ж е н н ы м и в о в с е х и н н о в а ц и о н н о р а з в и т ы х р е г и о н а х Р о с с и и " , - д о б а в и л и в в е д о м с т в е .

Как рассказали в Минобороны России, в основу работы "Воентеха" положены эффективные практики и организационные инструменты Технического совета Минобороны России и народного ОПК, военного инновационного технополиса "Эра", а также комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям.