В Минобороны создали новую систему внедрения инноваций "Воентех"

Новая система ускоренного внедрения инноваций, получившая название "Воентех", создана в Минобороны России. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
"Новый проект получил название "Воентех" ("Военная технологическая инициатива"). Проект является трансформацией действующего техсовета под эгидой Минобороны России и Народного фронта, который стал эффективным инструментом для ускоренного внедрения быстрых инноваций в интересах специальной военной операции", - сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что для расширения полномочий и функциональных возможностей системы формируются группы боевой апробации, которые совместно с подразделениями Вооруженных сил России и представителями промышленности будут проводить испытания образцов в реальных боевых условиях, а также изучать и внедрять созданные на местах инициативные технические наработки.
В Минобороны РФ также сообщили, что одной из ключевых задач "Воентеха" является обучение специалистов и внедрение новых изделий в войска.
"Созданная структура предполагает качественно новую и разветвленную систему взаимодействия с гражданским научным сообществом, производственными лабораториями, расположенными во всех инновационно развитых регионах России", - добавили в ведомстве.
Как рассказали в Минобороны России, в основу работы "Воентеха" положены эффективные практики и организационные инструменты Технического совета Минобороны России и народного ОПК, военного инновационного технополиса "Эра", а также комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям.