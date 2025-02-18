Иностранцы заинтересовались российским «Орешником»
Иностранцы проявляют интерес к российской баллистической ракете средней дальности (БРСД) «Орешник».
Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе международной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), передает ТАСС.
«Все спрашивают. Любому человеку, который занимается обороной или является участником производства любого вооружения или военной техники, всегда все интересно: что же такое произошло, что же такое у России появилось. И раз были приняты такие решения о применении "Орешника", значит, так и надо», — сказал он, отвечая на вопрос об интересе к «Орешнику» за рубежом.