Иностранцы заинтересовались российским «Орешником»

Иностранцы проявляют интерес к российской баллистической ракете средней дальности (БРСД) «Орешник».

Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе международной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), передает ТАСС.