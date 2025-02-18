В Госдуме хотят освободить участников спецоперации от призыва на срочную службу

Бойцов, заключивших контракт с Минобороны и отслуживших не менее полугода, могут освободить от срочной службы. Такой законопроект готовится к внесению в ходе нынешней парламентской сессии.

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Об этом сообщил глава Комитета по обороне Андрей Картаполов.

" П о с т а р а е м с я э т о с д е л а т ь в х о д е в е с е н н е й с е с с и и " , - о т м е т и л п а р л а м е н т а р и й .

Он не исключил, что инициатором выступит кабмин, однако подготовка будет совместной.

Депутат уточнил, что речь пойдет о тех, кто добровольно подписал военный контракт, ранее не проходив службу в рядах Вооруженных сил, и провел в зоне боевых действий не менее шести месяцев. Такие бойцы, по оценке профильного комитета, имеют полное право не быть призванными на службу.

" М ы с ч и т а е м , ч т о э т о а б с о л ю т н о с п р а в е д л и в о " , - з а я в и л Картаполов.

В целом за время СВО, по его словам, Госдума одобрила более 120 законов, касающихся данной тематики, но предстоит решить еще ряд проблем. В частности, готовится к принятию документ о наделении статусом ветерана боевых действий участников отражения нападения украинских военных на Курскую область. И работа будет продолжена, заверил депутат.