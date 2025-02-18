В Госдуме хотят освободить участников спецоперации от призыва на срочную службу
Бойцов, заключивших контракт с Минобороны и отслуживших не менее полугода, могут освободить от срочной службы. Такой законопроект готовится к внесению в ходе нынешней парламентской сессии.
Об этом сообщил глава Комитета по обороне Андрей Картаполов.
"Постараемся это сделать в ходе весенней сессии", - отметил парламентарий.
Он не исключил, что инициатором выступит кабмин, однако подготовка будет совместной.
Депутат уточнил, что речь пойдет о тех, кто добровольно подписал военный контракт, ранее не проходив службу в рядах Вооруженных сил, и провел в зоне боевых действий не менее шести месяцев. Такие бойцы, по оценке профильного комитета, имеют полное право не быть призванными на службу.
"Мы считаем, что это абсолютно справедливо", - заявил Картаполов.
В целом за время СВО, по его словам, Госдума одобрила более 120 законов, касающихся данной тематики, но предстоит решить еще ряд проблем. В частности, готовится к принятию документ о наделении статусом ветерана боевых действий участников отражения нападения украинских военных на Курскую область. И работа будет продолжена, заверил депутат.