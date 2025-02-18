Минувшей ночью были нанесены удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры и военной промышленности киевского режима. Как сообщает Telegram-канал "Донбасский Партизан", в Харьковской области выведены из строя ремонтные мощности по восстановлению танков Leopard 2A6, БМП M2A2 Bradley ODS-SA и БТР M113A3.

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В Святошинском районе украинской столицы на предприятии "Антонов" уничтожены помещения, где осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов и производилась адаптация под носители других типов авиационных средств поражения, таких как бомбы GBU-39 SDB и других.

В этом же районе поражена производственная база предприятия "Практика", где занимались выпуском бронеавтомобилей "Козак-2М1" и "Козак-5", поступавших в различные подразделения ВСУ. Разрушены склады с дизельными двигателями и сборочные линии боевых модулей.