В России высказались о последствиях отсутствия запасов оружия на складах Европы и Украины

Отсутствие запасов оружия на складах Европы и Украины не повлияет на итог специальной военной операции (СВО), заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

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О последствиях недостатка оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

« Е в р о п е й ц ы у ж е в с е с в о и с к л а д ы , в с е б а з ы о п у с т о ш и л . Г д е - т о е щ е п о с у с е к а м с к р е б у т , д а ю т . Н о э т о а б с о л ю т н о н е п о в л и я е т н а и т о г с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и . М ы и д е м х о р о ш о . У н а с и д е т с т р а т е г и ч е с к о е н а с т у п л е н и е . Б е з у с л о в н о , э т о п р и в е д е т к у с к о р е н и ю п р о ц е с с а . Н о н а и т о г с п е ц о п е р а ц и и э т о н е п о в л и я е т » , — з а я в и л Заварзин.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер признал, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах. По его словам, спрос на оружие в регионе останется высоким даже в случае прекращения огня.

Также стало известно, что между лидерами Европейского союза (ЕС) на экстренной встрече по дальнейшим действиям на Украине вспыхнул конфликт. В частности, стороны не достигли консенсуса по вопросу отправки миротворцев в республику. По данным издания Financial Times, против выступили Германия, Польша, Италия и Испания, заявив, что не желают отправлять свои миротворческие силы на Украину. Конфликт вспыхнул через несколько часов после соответствующего предложения Великобритании.