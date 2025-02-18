В России высказались о последствиях отсутствия запасов оружия на складах Европы и Украины

Отсутствие запасов оружия на складах Европы и Украины не повлияет на итог специальной военной операции (СВО), заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

В России высказались о последствиях отсутствия запасов оружия на складах Европы и Украины
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О последствиях недостатка оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Европейцы уже все свои склады, все базы опустошил. Где-то еще по сусекам скребут, дают. Но это абсолютно не повлияет на итог специальной военной операции. Мы идем хорошо. У нас идет стратегическое наступление. Безусловно, это приведет к ускорению процесса. Но на итог спецоперации это не повлияет», заявил Заварзин.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер признал, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах. По его словам, спрос на оружие в регионе останется высоким даже в случае прекращения огня.

Также стало известно, что между лидерами Европейского союза (ЕС) на экстренной встрече по дальнейшим действиям на Украине вспыхнул конфликт. В частности, стороны не достигли консенсуса по вопросу отправки миротворцев в республику. По данным издания Financial Times, против выступили Германия, Польша, Италия и Испания, заявив, что не желают отправлять свои миротворческие силы на Украину. Конфликт вспыхнул через несколько часов после соответствующего предложения Великобритании.

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