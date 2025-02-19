ВСУ за сутки потеряли десятки военных в зоне группировки "Запад"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 200 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

" П о д р а з д е л е н и я г р у п п и р о в к и в о й с к " З а п а д " у л у ч ш и л и т а к т и ч е с к о е п о л о ж е н и е . Н а н е с л и п о р а ж е н и е ф о р м и р о в а н и я м д в у х м е х а н и з и р о в а н н ы х , ш т у р м о в о й б р и г а д В С У и д в у х б р и г а д т е р о б о р о н ы в р а й о н а х н а с е л е н н ы х п у н к т о в Б о р о в а я , З а г о р у й к о в к а и Д в у р е ч н а я Х а р ь к о в с к о й о б л а с т и , а т а к ж е С е р е б р я н с к о г о л е с н и ч е с т в а . П о т е р и В С У с о с т а в и л и д о 2 0 0 в о е н н о с л у ж а щ и х , д в е б о е в ы е м а ш и н ы п е х о т ы , ч е т ы р е а в т о м о б и л я и с е м ь о р у д и й п о л е в о й а р т и л л е р и и , в т о м ч и с л е д в а - п р о и з в о д с т в а с т р а н НАТО", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также были уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Клевер", а также склад боеприпасов.