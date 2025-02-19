ВСУ за сутки потеряли десятки военных в зоне группировки "Запад"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 200 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Загоруйковка и Двуречная Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и семь орудий полевой артиллерии, в том числе два - производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что также были уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Клевер", а также склад боеприпасов.