Несмотря на запуск переговоров по Украине, необходимо помнить о ключевой цели спецоперации, напомнил политолог Георгий Бовт. Отказ от демилитаризации — уступка, которая может стать роковой, считает эксперт, слова которого приводит «Царьград».

Политолог напомнил, что место за столом переговоров по урегулированию конфликта, помимо США и России, требует Европа. В противном случае Евросоюз (ЕС) не примет русско-американский план. С одной стороны, Брюссель остается важной политической силой, с другой — внутренние проблемы ЕС ослабляют позицию объединения.

Бовт указал, что политические и экономические проблемы Евросоюза не повлияли на позицию Брюсселя по вопросу поддержки Киева: она сохраняется и в военном, и в финансовом плане.

« И п о к а ч т о , к н а ш е м у с о ж а л е н и ю , н е и д е т р е ч и о д е м и л и т а р и з а ц и и Украины. Ее собираются поддерживать в том числе в военном плане. Вот в чем дело. И еще какое-то количество месяцев, а может быть, и пару лет все эти внутренние дрязги в Европе не будут подводить Брюссель к тому, чтобы коллективно сказать: нет, мы, мол, больше Киеву ни евро не дадим», — подчеркнул политолог.

Эксперт подчеркнул, что запуск переговоров привел к тому, что ключевая цель спецоперации была забыла. Отказ от демилитаризации — уступка, которая может стать роковой, поэтому с позицией ЕС в той или иной степени придется считаться, так как иначе не удастся добиться полноценного мира.

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