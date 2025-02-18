В ВСУ заявили о бессмысленных потерях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли бессмысленные потери в селе Улаклы Донецкой народной республики, которое оказалось в окружении российских военных. Об этом заявил боец украинской армии с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

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« У л а к л ы н а х о д и т с я в н е о ч е н ь х о р о ш е м с о с т о я н и и , с е й ч а с с е л о в о к р у ж е н и и , и п р о т и в н и к п ы т а е т с я з а ч и с т и т ь е г о о т н а ш е г о п р и с у т с т в и я . Д а ж е р е з е р в н ы е г р у п п ы н е с м о г л и р е ш и т ь э т у с и т у а ц и ю , н а о б о р о т , е е у с л о ж н и л и и п р и в е л и к п о т е р я м , к о т о р ы е т а м п о с у т и н е д о л ж н ы б ы л и п р о и з о й т и » , — н а п и с а л о н .

По словам украинского военного, командование ВСУ должно было оценить ситуацию и отойти из населенного пункта на более выгодные позиции.

Он также сообщил о давлении на село Константинополь со стороны российских войск. Кроме того, Мучной сообщил о продвижении Вооруженных сил России на север от населенного пункта Андреевка. По его словам, после закрытия участка между населенными пунктами Серебряное и Андреевка армия России получит все предпосылки для выхода на запад к границам Донбасса.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState подтвердил риск попадания подразделений ВСУ в котел под Константинополем. Кроме того, сообщалось о продвижении российских военных в районе населенных пунктов Улаклы и Андреевка.