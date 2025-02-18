В Татарстане запустили кадровую программу "Батырлар" для участников СВО

В республике 18 февраля запустили программу для ветеранов и участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана". Об этом сообщил глава РТ Рустам Минниханов.

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Он пояснил, что это аналог федеральной программы "Время героев". Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления и в других сферах.

" С е г о д н я в з о н е с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и т ы с я ч и т а т а р с т а н ц е в , ч е с т н о в ы п о л н я я с в о й в о и н с к и й д о л г , с а м о о т в е р ж е н н о з а щ и щ а ю т б е з о п а с н о с т ь н а ш е г о О т е ч е с т в а , с р а ж а ю т с я з а б у д у щ е е с т р а н ы , - о б р а т и л с я к у ч а с т н и к а м С В О Рустам Минниханов. - Ваш патриотизм, мужество и героизм - пример для всех нас. Убежден, ваш уникальный опыт, навыки и знания должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач".

Название программы "Батырлар" переводится с татарского, как "Богатыри". Ее запуск приурочили к 2025 году, который объявлен в республике Годом защитника отечества.

Для участия в ней нужно зарегистрироваться и подать заявку на сайте. Затем участникам предстоит пройти конкурсный отбор. Он состоит из трех этапов: заполнение анкеты и написание эссе, тестирование на управленческий потенциал и собеседование.

Победители будут выбраны в июне, а в июле начнется их обучение по специальной образовательной программе.