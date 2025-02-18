В Татарстане запустили кадровую программу "Батырлар" для участников СВО
В республике 18 февраля запустили программу для ветеранов и участников специальной военной операции "Батырлар. Герои Татарстана". Об этом сообщил глава РТ Рустам Минниханов.
Он пояснил, что это аналог федеральной программы "Время героев". Ее цель - формирование и подготовка команды перспективных руководителей для замещения должностей в системе государственного и муниципального управления и в других сферах.
"Сегодня в зоне специальной военной операции тысячи татарстанцев, честно выполняя свой воинский долг, самоотверженно защищают безопасность нашего Отечества, сражаются за будущее страны, - обратился к участникам СВО Рустам Минниханов. - Ваш патриотизм, мужество и героизм - пример для всех нас. Убежден, ваш уникальный опыт, навыки и знания должны быть и дальше задействованы в решении важнейших государственных задач".
Название программы "Батырлар" переводится с татарского, как "Богатыри". Ее запуск приурочили к 2025 году, который объявлен в республике Годом защитника отечества.
Для участия в ней нужно зарегистрироваться и подать заявку на сайте. Затем участникам предстоит пройти конкурсный отбор. Он состоит из трех этапов: заполнение анкеты и написание эссе, тестирование на управленческий потенциал и собеседование.
Победители будут выбраны в июне, а в июле начнется их обучение по специальной образовательной программе.