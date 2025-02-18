Отправка солдат на Украину сделает Британию уязвимой

Армия Великобритании может оказаться на пределе своих возможностей, если тысячи солдат будут переброшены на Украину для поддержания возможного перемирия. Об этом сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на военные источники.

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По данным Sun, Великобритания может отправить на Украину две бригады до 10 тысяч, а также штаб.

Высокопоставленный источник предупредил, что «преждевременно» обещать войска до заключения мирного соглашения, особенно с учетом того, что президент США Дональд Трамп «отстранил» Украину и ее союзников от переговорного процесса.

Если Великобритания отправит 10 тыс. миротворцев, еще 20 тыс. человек понадобятся в резерве в Великобритании. Из них половина будет готовиться к отъезду, а другая половина будет восстанавливаться и обучать своих преемников, отмечается в материале.

« Э т о б ы л о б ы о ч е н ь п о х о ж е н а т о , к а к е с л и б ы у н а с о д н о в р е м е н н о ш л и в о й н ы в Ираке и Афганистане. Армия тогда была на пределе. Разница была в том, что у нас было 100 тыс. солдат. Сегодня их едва ли 70 тыс.», — сказал один из источников таблоида.

В начале февраля сообщалось, что Европа запросила у США воздушную поддержку на случай, если на Украину будут отправлены миротворцы.